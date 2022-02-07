До 21 марта компании должны отчитаться о КИК

Ежегодно компании и физлица должны отчитываться в налоговую инспекцию о контролируемых иностранных компаниях (КИК), контролирующими лицами которых они являются. Иначе – штраф 500 тыс. рублей.

Уведомление за 2021 год надо сдать: до 21.03.2022 – организациям;

до 04.05.2022 – физлицам.

Форма уведомления утверждена приказом ФНС от 19.07.2021 № ЕД-7-13/671@.

Компании сдают уведомления только в электронном виде. Физлица могут сдать отчет на бумаге или направить через личный кабинет.

Помимо уведомлений о КИК контролирующие лица должны представить документы, подтверждающие:

размер прибыли (убытка) КИК;

наличие права на освобождение от налогообложения прибыли КИК.

Непредставление в установленный срок уведомления о КИК и документов, подтверждающих размер прибыли (убытка) КИК, влечет взыскание штрафа в размере 500 000 рублей.