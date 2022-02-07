Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

До 21 марта компании должны отчитаться о КИК

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика КИК
Версия для печати

Ежегодно компании и физлица должны отчитываться в налоговую инспекцию о контролируемых иностранных компаниях (КИК), контролирующими лицами которых они являются. Иначе – штраф 500 тыс. рублей.

Уведомление за 2021 год надо сдать:

  • до 21.03.2022 – организациям;
  • до 04.05.2022 – физлицам.

Форма уведомления утверждена приказом ФНС от 19.07.2021 № ЕД-7-13/671@.

Компании сдают уведомления только в электронном виде. Физлица могут сдать отчет на бумаге или направить через личный кабинет.

Помимо уведомлений о КИК контролирующие лица должны представить документы, подтверждающие:

  • размер прибыли (убытка) КИК;
  • наличие права на освобождение от налогообложения прибыли КИК.

Непредставление в установленный срок уведомления о КИК и документов, подтверждающих размер прибыли (убытка) КИК, влечет взыскание штрафа в размере 500 000 рублей.

К контролируемым иностранным компаниям (КИК) относятся зарубежные организации, акционерами которых являются российские юрлица или физлица, (размер доли — не менее 25 %, есть исключение). Подробнее — тут.

Привет, Гость! 

120 часов повышения квалификации на курсе: «Пять новых ФСБУ: кардинальные изменения в бухучете».

Успейте записаться, пока есть места! Обучение онлайн 1 месяц. Старт курса уже 15 февраля, программа здесь.

Подборка полезных мероприятий

Разместить