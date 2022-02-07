До 21 марта компании должны отчитаться о КИК

Ежегодно компании и физлица должны отчитываться в налоговую инспекцию о контролируемых иностранных компаниях (КИК), контролирующими лицами которых они являются. Иначе – штраф 500 тыс. рублей.
Уведомление за 2021 год надо сдать:
- до 21.03.2022 – организациям;
- до 04.05.2022 – физлицам.
Форма уведомления утверждена приказом ФНС от 19.07.2021 № ЕД-7-13/671@.
Компании сдают уведомления только в электронном виде. Физлица могут сдать отчет на бумаге или направить через личный кабинет.
Помимо уведомлений о КИК контролирующие лица должны представить документы, подтверждающие:
- размер прибыли (убытка) КИК;
- наличие права на освобождение от налогообложения прибыли КИК.
Непредставление в установленный срок уведомления о КИК и документов, подтверждающих размер прибыли (убытка) КИК, влечет взыскание штрафа в размере 500 000 рублей.
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