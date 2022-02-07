С 1 марта у налоговых консультантов заработает свой профстандарт

Согласно стандарту, у консультантов по налогам должно быть высшее или среднее профессиональное образование. Опыт работы — от двух лет (от пяти при среднем образовании). И раз в три года обязательное переобучение.

Если компания или ИП собирается консультировать по налогам, то в ЕГРЮЛ или ЕГРИП надо будет указать ОКВЭД — 69.20.3.

В трудовом договоре с налоговым консультантом указываем должность, на выбор:

консультант по налогам и сборам или налоговый консультант;

экономист по налогам;

специалист по налоговому учету;

налоговый юрист;

юрист по налоговым вопросам.

При высшем образовании опыт работы должен быть от 2 лет, при среднем — от 5. Либо в юридической, либо в экономической сфере.