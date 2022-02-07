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С 1 марта у налоговых консультантов заработает свой профстандарт

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Рубрика Бухгалтеры
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Согласно стандарту, у консультантов по налогам должно быть высшее или среднее профессиональное образование. Опыт работы — от двух лет (от пяти при среднем образовании). И раз в три года обязательное переобучение.

Если компания или ИП собирается консультировать по налогам, то в ЕГРЮЛ или ЕГРИП надо будет указать ОКВЭД — 69.20.3.

В трудовом договоре с налоговым консультантом указываем должность, на выбор:

  • консультант по налогам и сборам или налоговый консультант;
  • экономист по налогам;
  • специалист по налоговому учету;
  • налоговый юрист;
  • юрист по налоговым вопросам.

При высшем образовании опыт работы должен быть от 2 лет, при среднем — от 5. Либо в юридической, либо в экономической сфере.

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