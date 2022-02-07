С 1 марта у налоговых консультантов заработает свой профстандарт

Согласно стандарту, у консультантов по налогам должно быть высшее или среднее профессиональное образование. Опыт работы — от двух лет (от пяти при среднем образовании). И раз в три года обязательное переобучение.
Если компания или ИП собирается консультировать по налогам, то в ЕГРЮЛ или ЕГРИП надо будет указать ОКВЭД — 69.20.3.
В трудовом договоре с налоговым консультантом указываем должность, на выбор:
- консультант по налогам и сборам или налоговый консультант;
- экономист по налогам;
- специалист по налоговому учету;
- налоговый юрист;
- юрист по налоговым вопросам.
При высшем образовании опыт работы должен быть от 2 лет, при среднем — от 5. Либо в юридической, либо в экономической сфере.
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