Нельзя так просто взять и выучиться на налогового консультанта, предупреждают бухгалтеры

Бухгалтеры рассказали, что на налогового консультанта не получится взять и выучиться с нуля. Нужен опыт работы, или в ИФНС, или юристом, или бухгалтером. А обучение — скорее ради корочек.

Спрашивает наш подписчик.

«Моя родственница хочет стать налоговым консультантом. Где лучше пройти обучение?».

В комментариях пишут, что можно попробовать в Финансовом университете при правительстве, или в РосНОУ. или в образовательном центре МФЦ. А еще уточнили что обучение дает скорее корочки, нежели знания. А знания уже должны быть на основе опыта работы налоговиком, юристом, бухгалтером.

«Для начала необходима база: главбух или бухгалтер со стажем 5 лет или юрист с подтверждением образования по профилю. Потом выбираете курсы налоговых консультантов. У меня впечатление, что курсы больше для оформления официального документа, что у юриста/бухгалтера достаточно знаний и опыта, чтобы официально консультировать. Сходить научиться с нуля не получится, а за корочкой вполне».

Кстати, с 1 марта у налоговых консультантов вступает в силу свой профстандарт.