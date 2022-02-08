Утвердили бланки для упрощенного вычета по НДФЛ

Имущественный и инвестиционный налоговые вычеты теперь можно получить в ИФНС без декларации 3-НДФЛ. Вместо декларации — заявление, которое налоговики частично сами заполнят за вас.
Если все пройдет хорошо, вы получите решение о предоставлении вычета, если что-то «не срастется» — решение об отказе. А может быть и так, что сначала вычет дадут, а потом по информации из банка все пересчитают и вынесут решение об отмене первоначального решения.
Все эти бланки решений утвердила ФНС приказом от 28.12.2021 № ЕД-7-2/1181@. Документ опубликован на официальном портале.
Упрощенный порядок получения вычетов действует с мая 2021 года.
Оформить его можно через личный кабинет на сайте ФНС.
ФНС по информации из банков узнает о наличии у вас права на имущественный вычет, подготовит от вашего имени заявление и разместит его в личном кабинете.
Это будет не позднее 20 марта.
Имущественный вычет можно получить не только по покупке в 2021 году, но и по более ранним, если у вас был недополученный остаток.
Фрагмент решения о вычете:
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