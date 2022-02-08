Для расчета выходного пособия СДЗ умножают на сумму рабочих и праздничных дней

Чтобы определить размер выходного пособия по сокращению штата, считают средний дневной заработок и умножают его на число рабочих дней в месяце. Но в январе много праздничных дней. Их надо прибавить к рабочим и умножить на СДЗ.

Разъяснение дает Роструд в ответ на жалобу о недоплате пособия работодателем. Такой способ расчета описан в письме Минтруда от 11.03.21 № 14-1/00Г-2066.

Раньше такого правила не придерживались, ведь в постановлении правительства № 922 от 24.12.2007 о расчете среднего заработка нет нормы об учете праздничных дней наравне с рабочими.

Однако свое веское слово в 2019 году сказал Конституционный суд. В постановлении № 34-П от 13.11.2019 говорится, что размер пособия не должен быть меньше средней зарплаты, которую работник получил бы за этот месяц в период трудовой деятельности.

Поэтому если в месяце есть праздничные дни, за них тоже положено пособие.

Между тем если буквально следовать разъяснениям Минтруда и КС, то средний заработок будет уже не занижен из-за обилия праздничных дней, а завышен по этой же причине.

Пример СДЗ = 1 000 рублей. Ежемесячная зарплата — примерно 20 000 рублей. Уволенному сотруднику надо выплатить пособие по сокращению за третий месяц с 27.12.2021 по 26.01.2022. На этот период приходится 17 рабочих дней и 8 праздничных дней. По старым правилам пособие было бы (1 000×17) = 17 000 руб. По новым правилам выходное пособие будет (1 000×25) = 25 000 руб.

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