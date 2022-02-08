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За дорогую недвижимость люди платят повышенный налог

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Рубрика Налог на имущество физических лиц
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Для недвижимости с кадастровой стоимостью свыше 300 млн рублей действует предельная ставка налога на имущество физлиц в 2 %.

Повышенная ставка с 2015 года применяется для дорогих:

  • зданий;
  • сооружений;
  • жилых и нежилых помещений;
  • гаражей и машино-мест.

Такая мера направлена на налогообложение престижного потребления, отметил Минфин в письме № 03-04-05/823 от 12.01.2022.

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