Налоговики предполагают, что компания должна уточниться. А как же доказанные факты?

Инспекторы в протоколе комиссии пять раз упомянули слово «предположение». А все потому, что сами они никакой контрольно-аналитической работы не проводили. Все на основе выводов АСК НДС-2 и предположений.

Рассказалналоговый адвокат Вячеслав Василевский.

По его словам, протокол начинается, в общем, как всегда. Проведен анализ по взаимоотношениям с указанными контрагентами, описаны сами контрагенты. У тех ничего нет, чтобы вести самостоятельную финансово-хозяйственную деятельность, из чего налоговики делают вывод, что они вообще не существуют на самом деле. И конечно же, предлагают уточниться.

«В протоколе встречаются такие фразы, как: „Совокупность приведённых доводов“;

„Совокупность вышеперечисленных фактов“;

„В ходе проведённых контрольных мероприятий и аналитической работы установлены следующие обстоятельства и собрана указанная ниже доказательная база, свидетельствующая...“

„Установлены обстоятельства, свидетельствующие о согласованности действий и подконтрольности контрагентов...“ И ещё много раз, что всё установлено, что это схема и т.д., и т.п.».

Но вместе с такими безапелляционными заявлениями в протоколе пять раз встречается слово «предполагается». Автор поста даже привел один абзац:

А кроме того, адвокат рассказал, что никакой доказательственной базы в протоколе не упоминается. Не было никаких допросов, встречных проверок, ничего этого не было. Из чего он делает вывод, что всю работу провел программный комплекс, а не инспектор. И автор вообще недоумевает, как в одном документе оказались такие фразы, как «предположения» и «имеющиеся доказательства и факты».

«Короче, классическое гадание на кофейной гуще [извините, на „АСК НДС-2“]» — подытожил он.

А в комментариях поделились, что уже мозоль на языке от фразы, обращенной к налоговикам: «ваши доводы основаны только на предположениях».