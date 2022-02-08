У кого 1Ску берете? Расскажите «Клерку»

Программы «1С», как известно, сами производители не продают. У кого вы их покупаете? У нас опрос.
Давайте честно: «1С» для учета выбирают большинство компаний. Монополия какая-то получается.
У нас много аналитики на эту тему, например:
Но компаний, которые предлагают решения на основе 1С, либо просто ее поставляют — больше полусотни только в нашем «Рейтинге компаний». Нам стало интересно, у кого покупаете вы?
Просим поучаствовать в нашем опросе:
А кроме того, вы можете найти вашего поставщика 1С в нашем «Рейтинге компаний» и написать там о нем отзыв.
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