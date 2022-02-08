У кого 1Ску берете? Расскажите «Клерку»

Программы «1С», как известно, сами производители не продают. У кого вы их покупаете? У нас опрос.

Давайте честно: «1С» для учета выбирают большинство компаний. Монополия какая-то получается.

Но компаний, которые предлагают решения на основе 1С, либо просто ее поставляют — больше полусотни только в нашем «Рейтинге компаний». Нам стало интересно, у кого покупаете вы?

Просим поучаствовать в нашем опросе:

А кроме того, вы можете найти вашего поставщика 1С в нашем «Рейтинге компаний» и написать там о нем отзыв.