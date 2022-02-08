Частные инвесторы больше не хотят вкладываться в квартиры в новостройках

Частные инвесторы, которые скупали квартиры в столичных новостройках на фоне льготной ипотеки, начали их распродавать. Для этого они готовы скидывать до 15%.

В прошлом году в Москве объем переуступок прав по договорам долевого участия превысил показатели 2020 года на 25%, а показатели 2019-го — на 39%. Особенно заметно число таких сделок выросло в последние три месяца.

В прошлом году доля частных инвесторов среди покупателей квартир в новостройках рекордно выросла — они приобретали каждую пятую квартиру. Впоследствии они собирались такое жилье перепродать, либо сдавать в аренду.

Эксперты считают, что частные инвесторы больше не верят в рост на рынке недвижимости и решили искать другие инструменты для вложения.

По материалам «Коммерсантъ».