Частные инвесторы больше не хотят вкладываться в квартиры в новостройках

Частные инвесторы, которые скупали квартиры в столичных новостройках на фоне льготной ипотеки, начали их распродавать. Для этого они готовы скидывать до 15%.
В прошлом году в Москве объем переуступок прав по договорам долевого участия превысил показатели 2020 года на 25%, а показатели 2019-го — на 39%. Особенно заметно число таких сделок выросло в последние три месяца.
В прошлом году доля частных инвесторов среди покупателей квартир в новостройках рекордно выросла — они приобретали каждую пятую квартиру. Впоследствии они собирались такое жилье перепродать, либо сдавать в аренду.
Эксперты считают, что частные инвесторы больше не верят в рост на рынке недвижимости и решили искать другие инструменты для вложения.
По материалам «Коммерсантъ».
Привет, Гость! У «Клерка» новый курс!
120 часов повышения квалификации на курсе: «Пять новых ФСБУ: кардинальные изменения в бухучете».
(ФСБУ 5/2019, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 27/2021).
Успейте записаться, пока есть места! Обучение онлайн 1 месяц. Старт курса уже 15 февраля, программа здесь.