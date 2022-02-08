Предложили увеличить лимит для НДФЛ с депозитных процентов супругов

Сейчас проценты по вкладу облагаются НДФЛ, если они превышают определенную сумму. Если вклад открыт на имя мужа, ему насчитают налог, хотя часть процентов по праву принадлежит жене.

Эту ситуацию хотят исправить. Депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов предложил поднять до 2 млн не облагаемую налогом совокупную сумму вкладов семьи.

Сейчас необлагаемая сумма считается так: 1 000 000 х ставку ЦБ на начало года.

На начало 2021 года ставка ЦБ была 4,25 %, поэтому в 2021 году не облагается налогом сумма процентов в 42 500 рублей.

Допустим, у семьи есть вклад в сумме 1 500 000 руб. по 4 % годовых. Он открыт на имя мужа, но деньги все равно общие. В декабре 2021 года банк начислил проценты в сумме 60 000 рублей и передал данные в ИФНС. Мужу придет уведомление на налог в сумме (60 000 – 42 500) х 13 % = 2 275 руб. Но фактически из 60 000 руб. процентов половина принадлежит жене.

Если бы лимит был не 1 млн на человека, а 2 млн на семью, этой семье не пришлось бы платить налог.

Нилов направил письмо в ЦБ, в котором просит разъяснить, если ли техническая возможность межбанковского учета вкладов супругов, передает RT.