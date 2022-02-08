Самозанятые мастера поднимают ценник за свои услуги

Услуги сантехников, электриков, мастеров на час подорожали в прошлом году из-за роста цен на расходные материалы, инструменты и из-за инфляции. А также из-за перехода на режим для самозанятых.

К таким выводам пришли специалисты сервиса YouDo.

Дороже всего за прошлый год стал вызов сантехника — на 25%, он в среднем стоит 3,2 тысячи рублей. На 22% подорожал вызов электрика, до 5 тысяч рублей. Услуги мастера на час в среднем подорожали на 15%, до 2,7 тысяч рублей, помощника по переезду — на 13%, до 5,5 тысяч рублей.

Как считает сооснователь платформы Денис Кутергин, подорожание их услуг связано с повышением стоимости расходников и инструментов. А также из-за инфляции.

А гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров связывает рост цен с обелением рынка, и в том числе — что мастера становятся самозанятыми.

Эксперты ждут подорожания услуг мастеров и в этом году.

По материалам «Коммерсантъ».