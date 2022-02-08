Электронные сервисы для бизнеса от государства могут отбить клиентов у IT-отрасли, считает эксперт

Государство при создании различных электронных сервисов не должно становиться конкурентом бизнесу. Иначе оно отобьет у него всех клиентов, считает эксперт.

На «Клерке» вчера писали о сервисе от «Корпорации МСП», который покажет доходы бизнеса по разным регионам. По данным, которые им дают налоговики.

Прокомментировал Николай Пальченко, председатель Мурманского регионального отделения «Партии РОСТА», предприниматель, владелец ООО «Капитал», IT-специалист:

— Создаваемый сервис, если и в самом деле будет обладать заявленным функционалом, несомненно полезен и будет востребован. Есть одно «но». Государство не должно быть конкурентом IT отрасли. И если частная компания захочет заниматься консалтинговыми услугами, то кто станет ее клиентом, если уже есть такой конкурент? Поэтому, по-честному, государству пора бы сделать общедоступные API к таким вот сервисам, чтобы разработчики могли создавать свои приложения, которые смогут использовать данные сервисы, включая и этот. На мой взгляд, государство слишком увлеклось, делая IT-продукты вместо частного сектора.