Бизнес просит не блокировать имущество перед выездной проверкой

Налоговики могут получить право накладывать арест на имущество бизнеса до решения суда. Законопроект находится в Госдуме. Бизнес-омбудсмен Борис Титов просит снять этот проект с рассмотрения.
Поправки в НК предусматривают, что на имущество компаний и ИП будут накладывать предварительные обеспечительные меры сразу после вынесения решения о проведении выездной проверки или после проведения камеральной.
Будут блокировать:
- недвижимость;
- транспорт;
- иное имущество (кроме товаров и материалов);
- ценные бумаги.
Титов считает, что такой механизм может стать очередным рычагом давления на бизнес, и направил письмо об этом в Госдуму, передает ИА ТАСС.
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