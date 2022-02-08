Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Бизнес просит не блокировать имущество перед выездной проверкой

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Налоговые проверки
Версия для печати

Налоговики могут получить право накладывать арест на имущество бизнеса до решения суда. Законопроект находится в Госдуме. Бизнес-омбудсмен Борис Титов просит снять этот проект с рассмотрения.

Поправки в НК предусматривают, что на имущество компаний и ИП будут накладывать предварительные обеспечительные меры сразу после вынесения решения о проведении выездной проверки или после проведения камеральной.

Будут блокировать:

  • недвижимость;
  • транспорт;
  • иное имущество (кроме товаров и материалов);
  • ценные бумаги.

Титов считает, что такой механизм может стать очередным рычагом давления на бизнес, и направил письмо об этом в Госдуму, передает ИА ТАСС.

Привет, Гость! У «Клерка» новый курс!

120 часов повышения квалификации на курсе: «Пять новых ФСБУ: кардинальные изменения в бухучете».

(ФСБУ 5/2019, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 27/2021).

Успейте записаться, пока есть места! Обучение онлайн 1 месяц. Старт курса уже 15 февраля, программа здесь.

Подборка полезных мероприятий

Разместить