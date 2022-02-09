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Общепит может отказаться от льготы по НДС

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Рубрика НДС
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В 2022 году для общепита ввели освобождение от НДС по статье 149 НК. Эта льгота автоматическая, никаких заявлений/уведомлений подавать не надо. Но если компания не хочет применять льготу — можно подать заявление на отказ.

Чтобы в 2022 году не платить НДС, общепит должен соответствовать условиям:

  • доходы до 2 млрд рублей;
  • доля доходов от общепита не менее 70 %.

Право отказаться от льготы по НДС прописано в пункте 5 статьи 149 НК.

Для этого надо подать заявление в ИФНС до начала квартала, в котором фирма собралась считать НДС на общих основаниях. Форма заявления не установлена. Его можно составить в свободной форме.

Компания может отказаться от льготы или приостановить ее использование.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-07-07/2566 от 19.01.2022.

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