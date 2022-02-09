Бланки трудовых книжек поменяют

С 1 января 2023 года будут применяться новые бланки трудовой книжки и вкладыша к ней. Примут нормативку, по которой изготовителем трудовых будет Гознак.
На федеральном портале опубликован проект Минтруда.
В пояснительной записке к проекту говорится, что если изготавливать бланки будут разные типографии, не будет единой нумерации, будут двойные номера и серии. Поэтому пусть все делает Гознак.Поправки внесут в постановление № 1250 от 24.07.2021, которое касается бумажных трудовых.
И хотя сейчас всем новичкам заводят электронный трудовые книжки, власти в прошлом году утвердили новую форму бумажной трудовой. Она будет применяться для оформления дубликата.
В новой трудовой книжке будет 14 разворотов о работе, и 7 — о награждениях.
Во вкладыше тоже меняется соотношение разворотов о работе и награждениях.
Сведения о работе
Сведения о награждениях
Было
Стало
Было
Стало
Трудовая книжка
10
14
10
7
Вкладыш
9
12
8
5
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