Бланки трудовых книжек поменяют

С 1 января 2023 года будут применяться новые бланки трудовой книжки и вкладыша к ней. Примут нормативку, по которой изготовителем трудовых будет Гознак.

На федеральном портале опубликован проект Минтруда.

В пояснительной записке к проекту говорится, что если изготавливать бланки будут разные типографии, не будет единой нумерации, будут двойные номера и серии. Поэтому пусть все делает Гознак.

Поправки внесут в постановление № 1250 от 24.07.2021 , которое касается бумажных трудовых.

И хотя сейчас всем новичкам заводят электронный трудовые книжки, власти в прошлом году утвердили новую форму бумажной трудовой. Она будет применяться для оформления дубликата.

В новой трудовой книжке будет 14 разворотов о работе, и 7 — о награждениях.

Во вкладыше тоже меняется соотношение разворотов о работе и награждениях.

Сведения о работе Сведения о награждениях Было Стало Было Стало Трудовая книжка 10 14 10 7 Вкладыш 9 12 8 5