Все еще думаете, что госзакупки – это не для вас?

Государство активно привлекает к госзакупкам малый бизнес. На тендерных площадках есть целый раздел заказов только для малого бизнеса. Крупные компании даже не смогут подать заявку на эти закупки. Тем не менее индивидуальные предприниматели и небольшие компании опасаются сложностей, хотя и очень хотят.

Мы попросили помочь таким предпринимателям одного из лучших экспертов Дмитрия Тортева. Он член Экспертного совета проекта «ПРОГОСЗАКАЗ.РФ», член Экспертного совета Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», автор телеграм-канала «Время госзакупок». Сам прошел все типичные ошибки и получил бесценный опыт. Теперь он готов передать его вам.

Вместе мы создали курс про госзакупки, адаптированный для предпринимателей и бухгалтеров.

Дмитрий научит, как найти выгодную закупку, составить тендерную документацию, разъяснит, стоит ли заходить на сервисы поиска тендеров до решения, как на этом заработать. Посмотрите программу курса здесь>>