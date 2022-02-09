Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Все еще думаете, что госзакупки – это не для вас?

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Госзакупки
Версия для печати

Государство активно привлекает к госзакупкам малый бизнес. На тендерных площадках есть целый раздел заказов только для малого бизнеса. Крупные компании даже не смогут подать заявку на эти закупки. Тем не менее индивидуальные предприниматели и небольшие компании опасаются сложностей, хотя и очень хотят.

Мы попросили помочь таким предпринимателям одного из лучших экспертов Дмитрия Тортева. Он член Экспертного совета проекта «ПРОГОСЗАКАЗ.РФ», член Экспертного совета Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», автор телеграм-канала «Время госзакупок». Сам прошел все типичные ошибки и получил бесценный опыт. Теперь он готов передать его вам.

Вместе мы создали курс про госзакупки, адаптированный для предпринимателей и бухгалтеров.

Дмитрий научит, как найти выгодную закупку, составить тендерную документацию, разъяснит, стоит ли заходить на сервисы поиска тендеров до решения, как на этом заработать. Посмотрите программу курса здесь>>

Привет, Гость! У «Клерка» новый курс!

120 часов повышения квалификации на курсе: «Пять новых ФСБУ: кардинальные изменения в бухучете».

(ФСБУ 5/2019, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 27/2021).

Успейте записаться, пока есть места! Обучение онлайн 1 месяц. Старт курса уже 15 февраля, программа здесь.

Подборка полезных мероприятий

Разместить