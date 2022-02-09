Вычет на фитнес предложили давать на родителей-пенсионеров

С 2022 года можно получить вычет на оплату фитнеса за себя и своих детей. А вот родителей в этом списке нет.
Депутат от ЛДПР Иван Сухарев предложил внести поправки в НК, чтобы люди могли оплачивать физкультурно-оздоровительные услуги за своих родителей и получать по этим расходам вычет.
Речь идет о неработающих родителях-пенсионерах.
Пенсионеры не могут получить вычет, потому что у них нет налогооблагаемых доходов.
Кроме того, далеко не каждый пенсионер может позволить себе абонемент в спортзал или бассейн. Если за пожилую маму эту услугу оплатил сын, ему тоже вычета нет.
Вычет можно получить в течение года у работодателя по уведомлению или в 2023 году за 2022-ой через ИФНС по 3-НДФЛ.
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