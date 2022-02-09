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Путин не захотел поощрять хороших налогоплательщиков. Но потом передумал

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Рубрика Налоги, взносы, пошлины
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Путин на идею давать преференции добросовестным налогоплательщикам сначала напомнил, что уплачивать налоги — это обязанность. Но потом все-таки с предложением согласился и дал поручение над этим подумать.

«Уплата налогов — конституционная обязанность налогоплательщиков, поэтому как бы поощрять за то, что человек ведёт себя законопослушно? Не знаю, насколько это обоснованно. У нас „не убий“, „не укради“ и так далее, и за всё поощрять? Нужно просто жить в рамках закона, и, мне кажется, это уже правильно» — сказал Путин.

Так Путин ответил на слова председателя «Деловой России» по Курской областм Олега Малахова о том, чтобы создать рейтинг налогоплательщиков по степени налоговой нагрузки. Лидерам такого рейтинга, а также крупнейшим налогоплательщикам каждого региона предлагают на следующий год дать налоговые преференции.

Президент согласился с идеей как-то отличать людей, которые платят налоги вовремя и добросовестно. И поручил подумать над этой идеей главе МЭР Максиму Решетникову.

По материалам встречи Путина с «Деловой Россией».

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