Майнерам предлагают отключать электричество

В Госдуме предложили отключать нелегальных майнеров от электричества. А еще хотят обязать интернет-провайдеров сообщать энергосбытовым компаниям IP-адреса криптоферм.
Инициативы разраюботаны с учетом мнений госструктур и бизнеса, сообщил первый зампред комитета по энергетике ГД Валерий Селезнев.
Одно из предложений — разрешить энергосбытовым компаниям отключать нелегальных майнеров от электроснабжения. Подобную инициативу в ГД направляла Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний
Бизнес хочет указывать в договорах техприсоединения к сетям цель использования электричества, и отключать абонентов в случае расхода ресурса на другие задачи.
Кроме того, в Госдуме предложили ввести обязанность для интернет-провайдеров предоставлять энергосбытовым компаниям информацию о расположении IP-адресов, с которых осуществляется майнинг, и сведения о его параметрах.
А в законодательство предлагают ввести определение бытового потребления электричества не для извлечения прибыли.
По материалам «Известий».
Читайте также: оборот крипты будут жестко регулировать.
Привет, Гость! У «Клерка» новый курс!
120 часов повышения квалификации на курсе: «Пять новых ФСБУ: кардинальные изменения в бухучете».
(ФСБУ 5/2019, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 27/2021.)
Успейте записаться, пока есть места! Обучение онлайн 1 месяц. Старт курса уже 15 февраля, программа здесь.