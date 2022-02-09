Майнерам предлагают отключать электричество

В Госдуме предложили отключать нелегальных майнеров от электричества. А еще хотят обязать интернет-провайдеров сообщать энергосбытовым компаниям IP-адреса криптоферм.

Инициативы разраюботаны с учетом мнений госструктур и бизнеса, сообщил первый зампред комитета по энергетике ГД Валерий Селезнев.

Одно из предложений — разрешить энергосбытовым компаниям отключать нелегальных майнеров от электроснабжения. Подобную инициативу в ГД направляла Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний

Бизнес хочет указывать в договорах техприсоединения к сетям цель использования электричества, и отключать абонентов в случае расхода ресурса на другие задачи.

Кроме того, в Госдуме предложили ввести обязанность для интернет-провайдеров предоставлять энергосбытовым компаниям информацию о расположении IP-адресов, с которых осуществляется майнинг, и сведения о его параметрах.

А в законодательство предлагают ввести определение бытового потребления электричества не для извлечения прибыли.

По материалам «Известий».

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