Справки в 6-НДФЛ по обособке можно нумеровать по своему усмотрению

Нумерация справок (бывших 2-НДФЛ) не обязательно должна начинаться с № 1. В обособке можно начать с номера, которым закончились справки по «голове».

Фирмы с обособками сдают несколько расчетов 6-НДФЛ и в каждом из них — справки о доходах работников.

Эти справки нумеруются.

Допустим, в головной фирме 20 сотрудников и справки у них с № 1 по № 20. Бухгалтер начинает формировать 6-НДФЛ по обособке, где 10 сотрудников, и возникает вопрос — что с нумерацией? Если она будет также с № 1 по № 10, то под одним номером будут справки на разных сотрудников фирмы. Например, по ООО «Ромашка» будет справка № 1 на Иванова из Москвы и на Смирнова из Краснодара.

ФНС пояснила, что в поле «Номер справки» приложения 1 к форме 6-НДФЛ указывается уникальный порядковый номер справки, присваиваемый налоговым агентом.

При этом в порядке заполнения 6-НДФЛ не прописано никаких особенностей по нумерации справок в обособках.

Таким образом, налоговый агент самостоятельно определяет порядок присвоения уникальных номеров справкам, которые включены в 6-НДФЛ по каждой обособке.

Такой вывод содержится в письме № БС-4-11/1208@ от 03.02.2022.

Если вернуться к нашему примеру, то у Смирнова из Краснодара справка может быть под № 21.