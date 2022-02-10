Справки в 6-НДФЛ по обособке можно нумеровать по своему усмотрению

Нумерация справок (бывших 2-НДФЛ) не обязательно должна начинаться с № 1. В обособке можно начать с номера, которым закончились справки по «голове».
Фирмы с обособками сдают несколько расчетов 6-НДФЛ и в каждом из них — справки о доходах работников.
Эти справки нумеруются.
Допустим, в головной фирме 20 сотрудников и справки у них с № 1 по № 20.
Бухгалтер начинает формировать 6-НДФЛ по обособке, где 10 сотрудников, и возникает вопрос — что с нумерацией? Если она будет также с № 1 по № 10, то под одним номером будут справки на разных сотрудников фирмы.
Например, по ООО «Ромашка» будет справка № 1 на Иванова из Москвы и на Смирнова из Краснодара.
ФНС пояснила, что в поле «Номер справки» приложения 1 к форме 6-НДФЛ указывается уникальный порядковый номер справки, присваиваемый налоговым агентом.
При этом в порядке заполнения 6-НДФЛ не прописано никаких особенностей по нумерации справок в обособках.
Таким образом, налоговый агент самостоятельно определяет порядок присвоения уникальных номеров справкам, которые включены в 6-НДФЛ по каждой обособке.
Такой вывод содержится в письме № БС-4-11/1208@ от 03.02.2022.
Если вернуться к нашему примеру, то у Смирнова из Краснодара справка может быть под № 21.
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