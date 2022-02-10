Если компания на ОСНО продает металлолом, НДС платит покупатель

При продаже лома и отходов черных и цветных металлов плательщиком НДС выступает не продавец, а покупатель. Покупатель будет налоговым агентом по НДС.
Об этом напоминает Минфин в письме № 03-07-11/4361 от 25.01.2022.
Если продавец металлолома — это фирма на ОСНО, платить налог в бюджет будет покупатель, даже если он на УСН.
Налоговая база по НДС определяется как стоимость металлолома с учетом НДС.
Покупатель исчисляет сумму НДС расчетным методом по ставке 20/120.
Но счет-фактуру формирует продавец, а не покупатель.
Продавец-плательщик НДС в счете-фактуре указывает:
- в графе 5 — стоимость металлолома без НДС;
- в графе 7 — «НДС исчисляется налоговым агентом»;
- в графах 8 и 9 — «0», если счет-фактура выставлен в электронной форме, а если в бумажном виде, то прочерки.
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