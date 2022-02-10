Группе обнальщиков-родственников дали условные сроки

В Москве вынесли приговор группе обнальщиков, которые за все время своей деятельности с октября 2015 по февраль 2018-го вывели в теневой оборот 3,3 млрд рублей. Что характерно, они отделались условным наказанием.

Услуги этой группы были особо популярны на черном рынке — они брали не более 0,5% от суммы обнала. Всего они успели заработать не более 16,5 млн руб.

Половина участников группы приходились друг другу родственниками. Проходили по статье о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере организованной группой (п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК).

Например, в операциях по обналичиванию был задействован Гринфилдбанк, председателем правления которого являлся Санал Пахомкин, а его родственники Алтан и Савр Пахомкины числились учредителями шести из тринадцати использовавшихся в махинациях ООО. Правда,15 декабря 2015 года Грнфилдбанк лишился лицензии. Недолгим, всего месяц, вплоть до отзыва лицензии в августе 2017 года, было сотрудничество и с РИАбанком.

Дольше всего им удалось проводить деньги через омский банк «Сибэс», с мая 2016 по май 2017. Но в итоге и этот банк лишился лицензии.

Прокурор просил суд дать участникам ОПГ реальные сроки от 3 до 6 лет. Суд огласил условные сроки от 2 до 4 лет. Прокуратура намерена его обжаловать.

По материалам «Коммерсантъ».