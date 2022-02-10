При сдаче в аренду жилья можно платить НПД, НДФЛ, налог по УСН или ПСН. Налоговики советуют применять НПД

Самозанятые могут сдавать в аренду жилье и платить налог по ставке 4 %, если арендатор — физлицо, и 6 % — если арендатор — юрлицо или ИП.

ФНС озвучила преимущества применения НПД для квартиросдатчиков: налоговый вычет на уплату налога в размере 10 тыс. рублей (таким образом, на первоначальном этапе ставка налога снижается до 3 % и 4 %);

нет отчетности;

не нужно платить налог или взносы при отсутствии дохода.

Госслужащие также могут для сдачи квартир в аренду зарегистрироваться в качестве самозанятых и получать дополнительный доход.

Впрочем, сдавать квартиру можно и как простое физлицо, уплачивая НДФЛ 13 %.

В этом случае необходимо до 30 апреля подать 3-НДФЛ с суммой аренды за предыдущий год.

Уплатить налог необходимо до 15 июля.

Также можно стать ИП на УСН или ПСН. Тогда налог будет 6 % от дохода при УСН или 6 % от потенциального дохода при ПСН.

Например, в Москве потенциальный годовой доход по сдаче в наем жилых помещений установлен в размере от 420 тыс. рублей до 20 млн рублей.

При этом ИП кроме налога платят еще и фиксированные взносы, которые уменьшают налог по ПСН и УСН «доходы».