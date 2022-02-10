Как сэкономить и научиться управленческому учету

В Центре обучения «Клерка» большой ажиотаж вызывает курс по управленческому учету.
А все потому, что это курс про деньги. О том, как их заработать для себя лично и для компании. И что особенно важно — о том, как научиться объяснять все финансовые процессы своему директору.
Понимая значимость курса, мы подошли к нему комплексно.
До 20 февраля при покупке курса слушатель получает от нас дополнительные профессиональные инструменты на целых три месяца – «Клерк.Консультации» и «Клерк.Разборы». БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ.
Если покупать и курс, и сервисы по отдельности, то получится 45 487 руб. Дороговато! До 20 февраля при покупке курса по акции за 26 390 руб. 3 месяца безлимитных консультаций и разборов вы получаете в подарок А значит экономите 19 097 руб.!
Привет, Гость! У «Клерка» новый курс!
120 часов повышения квалификации на курсе: «Пять новых ФСБУ: кардинальные изменения в бухучете».
(ФСБУ 5/2019, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 27/2021.)
Успейте записаться, пока есть места! Обучение онлайн 1 месяц. Старт курса уже 15 февраля, программа здесь.