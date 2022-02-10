Как сэкономить и научиться управленческому учету

В Центре обучения «Клерка» большой ажиотаж вызывает курс по управленческому учету.

А все потому, что это курс про деньги. О том, как их заработать для себя лично и для компании. И что особенно важно — о том, как научиться объяснять все финансовые процессы своему директору.

Понимая значимость курса, мы подошли к нему комплексно.

До 20 февраля при покупке курса слушатель получает от нас дополнительные профессиональные инструменты на целых три месяца – «Клерк.Консультации» и «Клерк.Разборы». БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ.

Если покупать и курс, и сервисы по отдельности, то получится 45 487 руб. Дороговато! До 20 февраля при покупке курса по акции за 26 390 руб. 3 месяца безлимитных консультаций и разборов вы получаете в подарок А значит экономите 19 097 руб.!