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Как сэкономить и научиться управленческому учету

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Рубрика Управленческий учет
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В Центре обучения «Клерка» большой ажиотаж вызывает курс по управленческому учету.

А все потому, что это курс про деньги. О том, как их заработать для себя лично и для компании. И что особенно важно — о том, как научиться объяснять все финансовые процессы своему директору.

Понимая значимость курса, мы подошли к нему комплексно.

До 20 февраля при покупке курса слушатель получает от нас дополнительные профессиональные инструменты на целых три месяца – «Клерк.Консультации» и «Клерк.Разборы». БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ.

Если покупать и курс, и сервисы по отдельности, то получится 45 487 руб. Дороговато! До 20 февраля при покупке курса по акции за 26 390 руб. 3 месяца безлимитных консультаций и разборов вы получаете в подарок А значит экономите 19 097 руб.!

Привет, Гость! У «Клерка» новый курс!

120 часов повышения квалификации на курсе: «Пять новых ФСБУ: кардинальные изменения в бухучете».

(ФСБУ 5/2019, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 27/2021.)

Успейте записаться, пока есть места! Обучение онлайн 1 месяц. Старт курса уже 15 февраля, программа здесь.

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