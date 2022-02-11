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Нельзя принимать на вычет НДС с запчастей, которые идут на гарантийный ремонт

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Рубрика НДС
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Гарантийный ремонт не облагается НДС. Поэтому по входящий налог по запчастям для такого ремонта надо восстановить.

Разъяснение дает Минфин в письме № 03-07-11/4424 от 25.01.2022.

Норма об освобождении от НДС заложена в пп.37 п.3 ст. 149 НК.

Там значатся операции по ремонту и техобслуживанию товаров без взимания дополнительной платы в период гарантийного срока их эксплуатации, включая стоимость запчастей.

Фирма бесплатно (по гарантии) ремонтирует людям товары по договору с изготовителем. То есть деньги она получает от контрагента за сам ремонт и за запчасти/детали. И такая деятельность НДС не облагается.

Если компания торгует запчастями (с НДС) и выполняет гарантийный ремонт (без НДС), она должна вести раздельный учет.

Если такого учета нет, то весь НДС по входящим счетам-фактурам принимать к вычету нельзя.

Если есть раздельный учет и по запчастям НДС ставят на вычет, его надо восстановить после того, как деталь пошла на гарантийный ремонт.

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