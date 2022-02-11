Нельзя принимать на вычет НДС с запчастей, которые идут на гарантийный ремонт

Гарантийный ремонт не облагается НДС. Поэтому по входящий налог по запчастям для такого ремонта надо восстановить.
Разъяснение дает Минфин в письме № 03-07-11/4424 от 25.01.2022.
Норма об освобождении от НДС заложена в пп.37 п.3 ст. 149 НК.
Там значатся операции по ремонту и техобслуживанию товаров без взимания дополнительной платы в период гарантийного срока их эксплуатации, включая стоимость запчастей.
Фирма бесплатно (по гарантии) ремонтирует людям товары по договору с изготовителем. То есть деньги она получает от контрагента за сам ремонт и за запчасти/детали. И такая деятельность НДС не облагается.
Если компания торгует запчастями (с НДС) и выполняет гарантийный ремонт (без НДС), она должна вести раздельный учет.
Если такого учета нет, то весь НДС по входящим счетам-фактурам принимать к вычету нельзя.
Если есть раздельный учет и по запчастям НДС ставят на вычет, его надо восстановить после того, как деталь пошла на гарантийный ремонт.
Привет, Гость! У «Клерка» новый курс!
120 часов повышения квалификации на курсе: «Пять новых ФСБУ: кардинальные изменения в бухучете».
(ФСБУ 5/2019, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 27/2021.)
Успейте записаться, пока есть места! Обучение онлайн 1 месяц. Старт курса уже 15 февраля, программа здесь.