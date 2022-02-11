Пока сотрудник сидит в спецприемнике, у него идет стаж для отпуска

Административный арест сотрудника в табеле учета рабочего времени указывают с кодом «НБ».

Он обозначает отстранение от работы (недопущение к работе) по причинам, предусмотренным законодательством, без начисления зарплаты.

Впрочем, работодатель может ввести новый код для обозначения отсутствия работника по причине административного ареста.

Что касается стажа, дающего право на отпуск, то во время административного ареста, он идет.

Дело в том, что человек в этот период все еще является сотрудником организации, поясняет Роструд.

Трудовые отношения не прерывались, при этом на работе он отсутствует не по своей воле, он физически не может присутствовать на рабочем месте и выполнять свои должностные обязанности.