💣 У ИП на АУСН будет идти стаж для пенсии без уплаты взносов

ИП на АУСН не будут платить фиксированные взносы. Но стаж для пенсии и пенсионные баллы у них будет идти.

Власти внесли правки в законопроекты, которые касаются введения нового спецрежима для малого бизнеса.

В частности, ко второму чтению исправили проект № 20492-8.

Сначала предполагалось, что стаж для пенсии будет идти только у наемных работников, за которых взносы тоже платить не надо.

Но ко второму чтению такую преференцию прописали и для ИП.

ПФР будет отражать на лицевом счете ИП как стаж, так и взносы, которые бизнесмен не платил. То есть это будет виртуальная сумма, которая совершенно реально будет отражена на ИЛС предпринимателя и будет пересчитала в пенсионные баллы, как у его коллег, которые эти взносы реально платят из своего кармана.

Планируется, что АУСН заработает с 1 июля 2022 года в качестве эксперимента. Он продлится по 31 декабря 2027 года.

Подробно об этом мы рассказывали здесь.