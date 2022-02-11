💣 У ИП на АУСН будет идти стаж для пенсии без уплаты взносов

ИП на АУСН не будут платить фиксированные взносы. Но стаж для пенсии и пенсионные баллы у них будет идти.
Власти внесли правки в законопроекты, которые касаются введения нового спецрежима для малого бизнеса.
В частности, ко второму чтению исправили проект № 20492-8.
Сначала предполагалось, что стаж для пенсии будет идти только у наемных работников, за которых взносы тоже платить не надо.
Но ко второму чтению такую преференцию прописали и для ИП.
ПФР будет отражать на лицевом счете ИП как стаж, так и взносы, которые бизнесмен не платил. То есть это будет виртуальная сумма, которая совершенно реально будет отражена на ИЛС предпринимателя и будет пересчитала в пенсионные баллы, как у его коллег, которые эти взносы реально платят из своего кармана.
Планируется, что АУСН заработает с 1 июля 2022 года в качестве эксперимента. Он продлится по 31 декабря 2027 года.
Подробно об этом мы рассказывали здесь.
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