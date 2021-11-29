Что такое АУСН и с чем ее едят

Все про новую автоматизированную упрощенку. Кратко, четко, по делу.

Предисловие

Ввести новый налоговый режим с автоматическим расчетом налога на основе данных ККТ поручил президент в 2018 году.

В декабре 2019 года в Думу был внесен такой законопроект, но дальше первого чтения дело не пошло. Поправки ко второму чтению так и не подготовили. Поэтому уже в июне 2021 года Путин поручил доработать этот проект до конца года.

Так что 18 ноября 2021 года в Думу внесли три новых правительственных законопроекта:

№ 20281-8 — о введении АУСН;

№ 20492-8 — о внесении поправок в НК и некоторые законы в связи с введением АУСН.

№ 20283-8 — о внесении поправок в Бюджетный кодекс по распределению налога.

Когда вводят АУСН

Планируется, что АУСН заработает с 1 июля 2022 года в качестве эксперимента. Он продлится по 31 декабря 2027 года.

Где вводят АУСН

Режим пока запустят в четырех регионах:

Москве;

Московской области;

Калужской области;

Татарстане.

Кто может применять

Перейти на АУСН может малый бизнес. В законопроекте прописано, когда перейти на этот новый режим никак нельзя.

В запретительном списке 31 позиция. В частности, не могут быть плательщиками налога по АУСН:

фирмы и ИП с численностью штата более 5 человек;

фирмы и ИП с доходом более 60 млн рублей в год;

фирмы, у которых есть ОС на сумму более 150 млн рублей;

фирмы и ИП с сотрудниками, которым положена досрочная пенсия;

фирмы и ИП с сотрудниками-иностранцами.

Полный список с запретами смотрите тут.

Ставки налога

Налоговый период по АУСН — месяц.

АУСН, также, как и обычная упрощенка, может быть с объектом:

доходы;

доходы минус расходы.

Ставки такие: 8 % при АУСН «доходы»;

при АУСН «доходы»; 20 % при АУСН «доходы минус расходы»;

при АУСН «доходы минус расходы»; 3 % — минимальный налог при АУСН «доходы минус расходы».

Налог по АУСН надо будет платить до 25 числа второго месяца.

Какие налоги платить не надо

Если компания или ИП перейдет на АУСН, то ей не нужно будет платить некоторые налоги:

НДС (кроме импортного и агентского);

налог на прибыль (по стандартной ставке);

налог на имущество (кроме рассчитанного от кадастровой стоимости);

НДФЛ (от предпринимательской деятельности).

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Как перейти на АУСН

Чтобы перейти на АУСН, компания или ИП через личный кабинет на сайте ФНС должны подать в налоговую уведомление до 31 декабря года, предшествующего году перехода.

Уйти с АУСН на другой режим добровольно в середине года нельзя.

Но если нарушены критерии применения АУСН, уход будет принудительным.

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Кто и как будет считать налог

Бизнес на АУСН будет вести учет своих доходов и расходов в личном кабинете налогоплательщика. Туда будут поступать данные с расчетного счета и ККТ, а также внесенные налогоплательщиком самостоятельно (если они не проходят ни по банку, на по ККТ).

Метод — кассовый. Предоплата тоже учитывается как доход и как расход.

Подробнее об этом читайте тут.

Какие отчеты сдавать

Деклараций при АУСН не будет. Не будет РСВ, 6-НДФЛ, 4-ФСС.

Но в ПФР надо будет сдавать СЗВ-ТД, а в некоторых случаях — СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ.

Подробнее об этом читайте тут.

НДФЛ с зарплаты

Бизнес на АУСН автоматически дает согласие на то, что банк будет исчислять, удерживать и перечислять НДФЛ с доходов сотрудников.

Компании и ИП перед каждой выплатой будут передавать в банк информацию по каждому сотруднику о доходе и стандартном вычете.

Ставка налога — 13 % независимо от суммы дохода.

Датой получения дохода в виде зарплаты будет считаться день ее выплаты, а не последний день месяца, как обычно.

Надо вести регистры налогового учета по доходам сотрудников. Данные фирма будет брать из личного кабинета, куда их направит банк.

Подробнее об этом читайте тут.

Страховые взносы

Для бизнеса на АУСН тарифы страховых взносов будут 0 %. Размер фиксированных взносов ИП — тоже ноль.

Бизнесу надо передавать в банк информацию о доходах сотрудников, облагаемых и не облагаемых взносами с указанием кодов доходов.

Банки будут передавать эту информацию в ИФНС, а налоговики направят ее в ПФР.

На пенсии сотрудников нулевые взносы не окажут негативного влияния.

Подробнее об этом читайте тут.

По взносам на страхование от травматизма тариф будет фиксированный — 2 040 рублей в год независимо от количества сотрудников.

Проверки

Проверки будут только камеральные. Выездных не будет.

Камералка будет длиться 3 месяца. Старт проверки — 1 февраля.

Проверять будут прошедший год, то есть 12 налоговых периодов.

Пока камералка не завершится, ИП не может сняться с учета, а ООО не подлежит ликвидации.

Подробнее об этом тут.

Штрафы

Штрафы предусмотрены для уполномоченного банка и бизнеса.

За нарушение порядка передачи данных в ИФНС — штраф 20 % от суммы налога, который был не уплачен из-за этого нарушения. Минимальный штраф — 200 рублей.

Подробнее об этом читайте тут.

Распределение налога

Уплаченный бизнесом налог по АУСН разделят в пропорции 1:1 между бюджетом региона и федеральным бюджетом.

Подробнее об этом читайте тут.

Выпадающие доходы бюджетов ПФР, ФСС и ФФОМС из-за нулевых тарифов будут компенсироваться за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

Послесловие

Рассмотрение этих двух законопроектов намечено на 21 декабря.

Представленный вариант — не окончательный. Ко второму чтению проект, судя по всему, подкорректируют.

Например, вопросы вызывает запрет на снятие с учета ИП до момента завершения камералки, которая длится до 3 месяцев.

Для ИП на АУСН не предусмотрена возможность вступления в добровольные правоотношения с ПФР, как это прописано для другой группы бизнесменов (ИП на НПД).

Кроме того, в проекте не прописано, как перейти на АУСН с 01.07.2022 года, если заявление надо подать до 31 декабря, а закона еще нет.