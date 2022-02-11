Переводим сотрудников на удаленку из-за ковида: бесплатный вебинар через 3 часа

Все больше компаний вынуждены переводить офис на удаленку из-за большого числа заболевших. Расскажем, как учесть требования Роспотребнадзора и Роструда в работе с дистанционщиками.

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Экстренный вебинар. Перевод сотрудников на удаленку из-за новой волны ковида». Он пройдет сегодня, в 15:00 по Москве.

Самое главное, что будет на вебинаре:

в каких случаях можно перевести работника на дистанционную работу;

как перевести на дистанционную работу? Перевод без согласия работника;

особенности оформления трудовых отношений с дистанционным работником: трудовой договор, трудовая книжка и т.д.;

особенности взаимодействия с удаленными работниками.

Обсудим вопросы рабочего времени удаленных работников, оплата их труда, вопросы вызова удаленщиков в офис, и многое другое.

Спикер — Юлия Жижерина, преподаватель Русской Школы Управления, эксперт в области трудового права и управления персоналом.

Запишитесь скорее, осталось три часа.