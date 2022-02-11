Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Переводим сотрудников на удаленку из-за ковида: бесплатный вебинар через 3 часа

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Кадры
Версия для печати

Все больше компаний вынуждены переводить офис на удаленку из-за большого числа заболевших. Расскажем, как учесть требования Роспотребнадзора и Роструда в работе с дистанционщиками.

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Экстренный вебинар. Перевод сотрудников на удаленку из-за новой волны ковида». Он пройдет сегодня, в 15:00 по Москве.

Самое главное, что будет на вебинаре:

  • в каких случаях можно перевести работника на дистанционную работу;
  • как перевести на дистанционную работу? Перевод без согласия работника;
  • особенности оформления трудовых отношений с дистанционным работником: трудовой договор, трудовая книжка и т.д.;
  • особенности взаимодействия с удаленными работниками.

Обсудим вопросы рабочего времени удаленных работников, оплата их труда, вопросы вызова удаленщиков в офис, и многое другое.

Спикер — Юлия Жижерина, преподаватель Русской Школы Управления, эксперт в области трудового права и управления персоналом.

Запишитесь скорее, осталось три часа.

Привет, Гость! У «Клерка» новый курс!

120 часов повышения квалификации на курсе: «Пять новых ФСБУ: кардинальные изменения в бухучете».

(ФСБУ 5/2019, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 27/2021.)

Успейте записаться, пока есть места! Обучение онлайн 1 месяц. Старт курса уже 15 февраля, программа здесь.

Подборка полезных мероприятий

Разместить