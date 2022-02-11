Переводим сотрудников на удаленку из-за ковида: бесплатный вебинар через 3 часа

Все больше компаний вынуждены переводить офис на удаленку из-за большого числа заболевших. Расскажем, как учесть требования Роспотребнадзора и Роструда в работе с дистанционщиками.
Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Экстренный вебинар. Перевод сотрудников на удаленку из-за новой волны ковида». Он пройдет сегодня, в 15:00 по Москве.
Самое главное, что будет на вебинаре:
- в каких случаях можно перевести работника на дистанционную работу;
- как перевести на дистанционную работу? Перевод без согласия работника;
- особенности оформления трудовых отношений с дистанционным работником: трудовой договор, трудовая книжка и т.д.;
- особенности взаимодействия с удаленными работниками.
Обсудим вопросы рабочего времени удаленных работников, оплата их труда, вопросы вызова удаленщиков в офис, и многое другое.
Спикер — Юлия Жижерина, преподаватель Русской Школы Управления, эксперт в области трудового права и управления персоналом.
Запишитесь скорее, осталось три часа.
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