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Самое важное для бухгалтера в госзакупках: бесплатный вебинар

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Рубрика Госзакупки
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Госзакупки для многих коммерческих компаний — стабильный способ заработать. Вот только с госзаказчиками часто поручают общаться бухгалтерам. Приходится учиться премудростям госзакупок.

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Новое в госзакупках в 2022 году. Какие привилегии для малого и среднего бизнеса». Он пройдет 14 февраля, начало в 11:00 по Москве.

На вебинаре поговорим:

  • про документацию по закупкам;
  • про уточнение требований к участникам закупок;
  • про увеличение лимита годового объема закупок;
  • про универсальную предквалификацию для участников закупок;
  • про расширение перечня лиц, которые могут выдавать гарантии для обеспечения заявок, исполнения контракта и гарантийных обязательств.

Отдельно поговорим про привилегии в госзакупках субъектам малого и среднего предпринимательства.

Спикер — Константин Чупырь, эксперт по госзакупкам налоговый юрист, член Палаты налоговых консультантов.

Запишитесь сейчас, места еще остались.

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