Самое важное для бухгалтера в госзакупках: бесплатный вебинар

Госзакупки для многих коммерческих компаний — стабильный способ заработать. Вот только с госзаказчиками часто поручают общаться бухгалтерам. Приходится учиться премудростям госзакупок.
Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Новое в госзакупках в 2022 году. Какие привилегии для малого и среднего бизнеса». Он пройдет 14 февраля, начало в 11:00 по Москве.
На вебинаре поговорим:
- про документацию по закупкам;
- про уточнение требований к участникам закупок;
- про увеличение лимита годового объема закупок;
- про универсальную предквалификацию для участников закупок;
- про расширение перечня лиц, которые могут выдавать гарантии для обеспечения заявок, исполнения контракта и гарантийных обязательств.
Отдельно поговорим про привилегии в госзакупках субъектам малого и среднего предпринимательства.
Спикер — Константин Чупырь, эксперт по госзакупкам налоговый юрист, член Палаты налоговых консультантов.
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