Маркировка не убьет общепит, уверены в Минпромторге

В Минпромторге не ожидают массового закрытия малого бизнеса в общепите и торговле из-за маркировки продуктов, потому что еще есть время для регистрации и настройки, да и некоторые требования вступят в силу только в 2023 году.
Об этом говорится в сообщении министерства. Там напомнили, что подготовка к маркировке началась в ходе добровольного эксперимента с июля 2019 года.
Время у участников системы еще есть, чтобы успеть зарегистрироваться, настроить свои учетные системы и обучить персонал, считают в ведомстве.
А требования о поэкземплярной прослеживаемости для субъектов HoReCa (отели, рестораны, кафе) вступают в силу только с 1 декабря 2023 года.
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По материалам «ТАСС».
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