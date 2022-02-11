Маркировка не убьет общепит, уверены в Минпромторге

В Минпромторге не ожидают массового закрытия малого бизнеса в общепите и торговле из-за маркировки продуктов, потому что еще есть время для регистрации и настройки, да и некоторые требования вступят в силу только в 2023 году.

Об этом говорится в сообщении министерства. Там напомнили, что подготовка к маркировке началась в ходе добровольного эксперимента с июля 2019 года.

Время у участников системы еще есть, чтобы успеть зарегистрироваться, настроить свои учетные системы и обучить персонал, считают в ведомстве.

А требования о поэкземплярной прослеживаемости для субъектов HoReCa (отели, рестораны, кафе) вступают в силу только с 1 декабря 2023 года.

По материалам «ТАСС».