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Маркировка не убьет общепит, уверены в Минпромторге

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Рубрика Маркировка товаров
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В Минпромторге не ожидают массового закрытия малого бизнеса в общепите и торговле из-за маркировки продуктов, потому что еще есть время для регистрации и настройки, да и некоторые требования  вступят в силу только в 2023 году.

Об этом говорится в сообщении министерства. Там напомнили, что подготовка к маркировке началась в ходе добровольного эксперимента с июля 2019 года.

Время у участников системы еще есть, чтобы успеть зарегистрироваться, настроить свои учетные системы и обучить персонал, считают в ведомстве.

А требования о поэкземплярной прослеживаемости для субъектов HoReCa (отели, рестораны, кафе) вступают в силу только с 1 декабря 2023 года.

Читайте также: рестораторы не хотят идти под уголовную ответственность из-за нарушений в маркировке.

По материалам «ТАСС».

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