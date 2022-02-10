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Рестораторы не хотят идти под уголовную ответственность из-за нарушений в маркировке

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Рубрика Маркировка товаров
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Борис Титов просит от Минпромторга отнести общепит к категории конечного потребителя в системе обязательной маркировки товаров.

Рестораторам с 1 сентября этого года потребуется сканировать штрихкод с каждой единицы закупаемого товара и сравнивать полученные данные с информацией из универсального передаточного документа (УПД).

Бизнес утверждает, что для небольших ресторанов и кафе исполнить это требование будет нереально — потребуется отдельное помещение и сотрудники.

Омбудсмен еще в сентябре прошлого года обращал внимание на эту проблему. Тогда В Минпромторге сформировали комиссию с участием «Честного знака» и самих рестораторов. Но в качестве решения предложили только «доверительную приемку»: рестораторам предлагается автоматически, без хлопотного сканирования, ставить подпись под результатами сверки данных из системы маркировки и УПД.

По словам президента Союза управляющих ресторанами России Сергея Миронова, это нисколько не снимает ответственность с рестораторов, если в итоге обнаружатся расхождения.

«Санкции за нарушение представления сведений в систему „Честный знак“ — от 100 тысяч штрафа за каждый принятый без штрихкода пакет молока до лишения свободы на шесть лет, если продукция без маркировки приобретается в особо крупном размере». — сказал Миронов.

По его словам, оштрафуют не работника, а самого бизнесмена.

По мнению Титова, под ответственность попадет до 90% рынка общепита. Небольшие предприятия рискуют закрыться.

Чтобы решить проблему, омбудсмен вновь предложил приравнять общепит к конечным потребителям, избавив их, таким образом, от обязанности участвовать в процедуре контроля маркировки. Сейчас таковым признается только физлицо, купившее маркированную продукцию для личного потребления.

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