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Раскрыли всю правду о «Клерке» за 20 лет

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Интернет и IT
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В Instagram «Клерка» бомбические сториз про то, как прошли наши 20 лет. Срочно все подписывайтесь на наш Instagram. Ничего более бухгалтерского в Инсте не найдете.

Самая ностальгическая сторис — про грамоту от Мишустина. Представьте, были времена, когда нас ФНС гладила по голове!

папап

Приходите, смотрите сторисы, они у нас каждый день новые. А еще в нашем Инсте часто проводятся розыгрыши. И попадают самые главные новости для бухгалтера за день.

Привет, Гость! У «Клерка» новый курс!

120 часов повышения квалификации на курсе: «Пять новых ФСБУ: кардинальные изменения в бухучете».

(ФСБУ 5/2019, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 27/2021.)

Успейте записаться, пока есть места! Обучение онлайн 1 месяц. Старт курса уже 15 февраля, программа здесь.

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