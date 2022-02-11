Чтобы с кассового чека во время хранения не пропало напечатанное, сразу его сканируйте, советуют бухгалтеры

Бухгалтеры рассказали, как вернуть видимость букв и цифр на кассовом чеке, если они побелели. Утюг нельзя использовать, только фен. А чтобы такого не было, лучше хранить в сканкопиях, или хотя бы ксерить.
Спрашивает наш подписчик.
«Подскажите пожалуйста способ, как вернуть видимость изображения в кассовом чеке? И года не прошло, как побелел. Может посыпать чем или прогладить утюгом?».
В комментариях посоветовали прогреть феном. Чек потемнеет, но буквы и цифры будет видно. Кроме того, порекомендовали хранить без доступа света и воздуха — они обычно от этого светлеют.
А утюгом ни в коем случае не советуют — он слишком сильно нагревает, чек просто почернеет.
Вот еще советуют, чтобы такой ситуации избежать:
«Мы просто сразу делаем копию чека и прикладываем к оригиналу, даже в авансовых отчетах подотчётники уже знают, что все чеки с копиями в бухгалтерию сдавать надо».
Как вариант — просто сканировать и хранить в электронном виде.
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