Чтобы с кассового чека во время хранения не пропало напечатанное, сразу его сканируйте, советуют бухгалтеры

Бухгалтеры рассказали, как вернуть видимость букв и цифр на кассовом чеке, если они побелели. Утюг нельзя использовать, только фен. А чтобы такого не было, лучше хранить в сканкопиях, или хотя бы ксерить.

Спрашивает наш подписчик.

«Подскажите пожалуйста способ, как вернуть видимость изображения в кассовом чеке? И года не прошло, как побелел. Может посыпать чем или прогладить утюгом?».

В комментариях посоветовали прогреть феном. Чек потемнеет, но буквы и цифры будет видно. Кроме того, порекомендовали хранить без доступа света и воздуха — они обычно от этого светлеют.

А утюгом ни в коем случае не советуют — он слишком сильно нагревает, чек просто почернеет.

Вот еще советуют, чтобы такой ситуации избежать:

«Мы просто сразу делаем копию чека и прикладываем к оригиналу, даже в авансовых отчетах подотчётники уже знают, что все чеки с копиями в бухгалтерию сдавать надо».

Как вариант — просто сканировать и хранить в электронном виде.