Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

ПФР будет получать из ФСС данные о стаже с кодами ВРНЕТРУД, ДЕКРЕТ и ДЕТИ

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Отчетность в ПФР
Версия для печати

Данные о периодах болезни, беременности, и отпуска по уходу за ребенком ПФР будет брать в ФСС.

Такая норма появится в законе № 27-ФЗ о персучете. Поправки разработаны ко второму чтению законопроекта об АУСН № 20492-8.

На индивидуальном лицевом счете (ИЛС) в ПФР отражается стаж с разбивкой по периодам (больничный, отпуск по уходу за ребенком и т.д.).

Состав ИЛС регламентирован статьей 6 закона № 27-ФЗ.

Там пропишут, что сведения о периодах выплаты застрахованному лицу пособия по временной нетрудоспособности, пособия по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком ПФР получает из ЕИИС «Соцстрах».

Напомним, что эти данные компании передают в форме СЗВ-СТАЖ.

Они маркируются кодами:

  • ВРНЕТРУД — для больничных;
  • ДЕКРЕТ — для отпуска по беременности и ролам;
  • ДЕТИ — для отпуска по уходу за ребенком.

Таким образом, у ПФР будет возможность сверить данные работодателя с данными ФСС.

Привет, Гость! У «Клерка» новый курс!

120 часов повышения квалификации на курсе: «Пять новых ФСБУ: кардинальные изменения в бухучете».

(ФСБУ 5/2019, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 27/2021.)

Успейте записаться, пока есть места! Обучение онлайн 1 месяц. Старт курса уже 15 февраля, программа здесь.

Подборка полезных мероприятий

Разместить