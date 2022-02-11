ПФР будет получать из ФСС данные о стаже с кодами ВРНЕТРУД, ДЕКРЕТ и ДЕТИ

Данные о периодах болезни, беременности, и отпуска по уходу за ребенком ПФР будет брать в ФСС.

Такая норма появится в законе № 27-ФЗ о персучете. Поправки разработаны ко второму чтению законопроекта об АУСН № 20492-8.

На индивидуальном лицевом счете (ИЛС) в ПФР отражается стаж с разбивкой по периодам (больничный, отпуск по уходу за ребенком и т.д.).

Состав ИЛС регламентирован статьей 6 закона № 27-ФЗ.

Там пропишут, что сведения о периодах выплаты застрахованному лицу пособия по временной нетрудоспособности, пособия по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком ПФР получает из ЕИИС «Соцстрах».

Напомним, что эти данные компании передают в форме СЗВ-СТАЖ.

Они маркируются кодами: ВРНЕТРУД — для больничных;

ДЕКРЕТ — для отпуска по беременности и ролам;

ДЕТИ — для отпуска по уходу за ребенком.

Таким образом, у ПФР будет возможность сверить данные работодателя с данными ФСС.