ПФР будет получать из ФСС данные о стаже с кодами ВРНЕТРУД, ДЕКРЕТ и ДЕТИ

Данные о периодах болезни, беременности, и отпуска по уходу за ребенком ПФР будет брать в ФСС.
Такая норма появится в законе № 27-ФЗ о персучете. Поправки разработаны ко второму чтению законопроекта об АУСН № 20492-8.
На индивидуальном лицевом счете (ИЛС) в ПФР отражается стаж с разбивкой по периодам (больничный, отпуск по уходу за ребенком и т.д.).
Состав ИЛС регламентирован статьей 6 закона № 27-ФЗ.
Там пропишут, что сведения о периодах выплаты застрахованному лицу пособия по временной нетрудоспособности, пособия по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком ПФР получает из ЕИИС «Соцстрах».
Напомним, что эти данные компании передают в форме СЗВ-СТАЖ.
Они маркируются кодами:
- ВРНЕТРУД — для больничных;
- ДЕКРЕТ — для отпуска по беременности и ролам;
- ДЕТИ — для отпуска по уходу за ребенком.
Таким образом, у ПФР будет возможность сверить данные работодателя с данными ФСС.
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