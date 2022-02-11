Бухгалтеры не запивают водку красным вином, они сторнируют

Просто пятничный пост о том, как пьют бухгалтеры: до потери баланса, до сведения баланса, или просто не считая.

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«Все знают, что математики пьют до бесконечности, химики — до окосения. В последнее время многих моих друзей интересует вопрос: как пьют бухгалтеры?

Так вот, установлено: Бухгалтеры пьют до потери баланса!»

В комментариях добавили, что иногда бухгалтеры пьют «по-черному». А по поводу потери баланса не согласились:

«Бухгалтеры пьют не до потери баланса, а потому что в наших кодексах без бутылки не разобраться!».

Еще заметили, что и пить приходится из-за того, чтобы баланс свести. Или до сведения счетов.

Кто-то приводит, как изначально правильно тост звучал:

«Правильно так: медики пьют до потери пульса, физики — до потери сопротивления, а бухгалтеры (экономисты) — не считая!».

А напоследок рассказали анекдот:

«Раннее утро. На кухню выходит замученный проверками главбух, открывает холодильник, достает бутылку водки и с радостным воплем „За субботу!“ пьет прямо из горлышка. Жена, увидев это, восклицает: „Но сегодня же пятница!“. Тогда главбух достает из холодильника бутылку красного вина и говорит жене: „Ничего, сейчас я водку красным сторнирую“».

Всем хорошей пятницы!