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Налоговики ищут признаки подконтрольности через Getcontact. Их методы все больше похожи на полицейские

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Рубрика Налоговые проверки
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Налоговики используют данные из приложения Getcontact для того, чтобы доказать подконтрольность юрлиц друг другу. Юристы объясняют, что как отдельное доказательство это вряд ли прокатит, но как оперативно значимая информация — да, вполне.

Рассказал партнер Аудиторской Группы «Капитал» Виктор Иваницкий.

«Купили телефон на подставное лицо? Налоговая всё равно сделает вывод о том, кто реально пользовался телефоном, с помощью приложения Getcontact. На фото выдержка из Решения ФНС по результатам выездной проверки налогоплательщика.

В данном кейсе ФНС это использует, как одно из косвенных доказательств подконтрольности одного юридического лица другому».

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В комментариях автор поста указал, что в этом приложении нет ИНН, потому налоговики используют сведения из него как косвенное доказательство. Но не как основной довод.

А налоговый адвокат Вячеслав Василевский в комментариях рассказал, что оперативники часто пользуются этим приложением. Но чтоб налоговики применили — видит впервые.

«В доказательства по уголовному делу это сложно приложить, но как оперативно значимую информацию — вполне» — сказал он.

В итоге пришли к выводу, что непонятно кто и неясно, при каких обстоятельствах внес сведения о конкретном номере. И доказательством эти сведения быть не могут. Но, по словам автора поста, в акте есть ссылки и на более реальные доказательства. К примеру, АИС «Поток» и «Платон» — по реальности грузоперевозок.

 

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