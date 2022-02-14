Налоговики ищут признаки подконтрольности через Getcontact. Их методы все больше похожи на полицейские

Налоговики используют данные из приложения Getcontact для того, чтобы доказать подконтрольность юрлиц друг другу. Юристы объясняют, что как отдельное доказательство это вряд ли прокатит, но как оперативно значимая информация — да, вполне.

Рассказал партнер Аудиторской Группы «Капитал» Виктор Иваницкий.

«Купили телефон на подставное лицо? Налоговая всё равно сделает вывод о том, кто реально пользовался телефоном, с помощью приложения Getcontact. На фото выдержка из Решения ФНС по результатам выездной проверки налогоплательщика.

В данном кейсе ФНС это использует, как одно из косвенных доказательств подконтрольности одного юридического лица другому».

В комментариях автор поста указал, что в этом приложении нет ИНН, потому налоговики используют сведения из него как косвенное доказательство. Но не как основной довод.

А налоговый адвокат Вячеслав Василевский в комментариях рассказал, что оперативники часто пользуются этим приложением. Но чтоб налоговики применили — видит впервые.

«В доказательства по уголовному делу это сложно приложить, но как оперативно значимую информацию — вполне» — сказал он.

В итоге пришли к выводу, что непонятно кто и неясно, при каких обстоятельствах внес сведения о конкретном номере. И доказательством эти сведения быть не могут. Но, по словам автора поста, в акте есть ссылки и на более реальные доказательства. К примеру, АИС «Поток» и «Платон» — по реальности грузоперевозок.