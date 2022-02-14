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Инвесторам рекомендуют вкладываться в доллары США и швейцарские франки

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Рубрика Инвестиции
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Самая перспективная валюта — доллар США. Экономика этой страны самая мощная в мире, а валюта стала традиционным универсальным платежным средством. Кроме того, сильны позиции швейцарского франка.

Об этом рассказал доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев.

По его словам, курс доллара сильно зависит от решений ФРС США. Если там будут повышать ключевую ставку в марте, то и курс доллара вырастет. При этом эксперт считает, что евро лишен потенциала доллара в силу того, что он является валютой нескольких стран.

Также он назвал швейцарский франк традиционно сильной валютой благодаря социально-экономической стабильности Швейцарии и ее роли в мировой финансовой системе.

А вот японская йена и британский фунт, по его мнению, являются нишевыми валютами и никаких принципиальных изменений в их положении не произойдёт. А китайский юань будет расти только при росте экспортной активности Китая.

Однако все эти прогнозы носят краткосрочный характер, считает экономист. Проблема даже не в пандемии, а в экономическом кризисе 2008 года, который, по его словам, не прекращался и продолжится в этом году.

По материалам «Прайм».

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