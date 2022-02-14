При совмещении режимов ИП может уменьшить патент на 100 %, если все работники на УСН

Чтобы уменьшить налоги по УСН «доходы» и ПСН на страховые взносы, надо высчитать пропорцию. Если по ПСН работников нет, а по УСН есть, уменьшить ПСН можно на 100 %.
Такие разъяснения дает ФНС в письме № СД-4-3/1383@ от 07.02.2022.
Делить взносы между режимами налоговики предлагают в пропорции от доходов.
Речь идет о взносах, которые относятся к обоим режимам.
Пример.
В 1 квартале 2022 года доход составил:
- 3 000 000 — от деятельности по УСН;
- 1 000 000 — от деятельности по ПСН.
ИП уплатил фиксированные взносы в сумме 10 802 руб.
УСН
ПСН
ПСН УСН
Доходы
3 000 000
1 000 000
4 000 000
Доля доходов
75 %
25 %
100 %
Взносы
8 101,50
2 700,50
10 802
Если в УСН-деятельности задействованы работники, то уменьшить налог можно только на 50 % на взносы за работников и свои фиксированные взносы. Причем свои взносы сначала надо высчитать в пропорции.
Если ПСН-деятельность ИП ведет в одиночку без работников, то налог можно уменьшить на 100 %.
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