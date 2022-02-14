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При совмещении режимов ИП может уменьшить патент на 100 %, если все работники на УСН

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Рубрика УСН
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Чтобы уменьшить налоги по УСН «доходы» и ПСН на страховые взносы, надо высчитать пропорцию. Если по ПСН работников нет, а по УСН есть, уменьшить ПСН можно на 100 %.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № СД-4-3/1383@ от 07.02.2022.

Делить взносы между режимами налоговики предлагают в пропорции от доходов.

Речь идет о взносах, которые относятся к обоим режимам.

Пример.

В 1 квартале 2022 года доход составил:

  • 3 000 000 — от деятельности по УСН;
  • 1 000 000 — от деятельности по ПСН.

ИП уплатил фиксированные взносы в сумме 10 802 руб.

 

УСН

ПСН

ПСН УСН

Доходы

3 000 000

1 000 000

4 000 000

Доля доходов

75 %

25 %

100 %

Взносы

8 101,50

2 700,50

10 802

Если в УСН-деятельности задействованы работники, то уменьшить налог можно только на 50 % на взносы за работников и свои фиксированные взносы. Причем свои взносы сначала надо высчитать в пропорции.

Если ПСН-деятельность ИП ведет в одиночку без работников, то налог можно уменьшить на 100 %.

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