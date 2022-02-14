При совмещении режимов ИП может уменьшить патент на 100 %, если все работники на УСН

Чтобы уменьшить налоги по УСН «доходы» и ПСН на страховые взносы, надо высчитать пропорцию. Если по ПСН работников нет, а по УСН есть, уменьшить ПСН можно на 100 %.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № СД-4-3/1383@ от 07.02.2022.

Делить взносы между режимами налоговики предлагают в пропорции от доходов.

Речь идет о взносах, которые относятся к обоим режимам.

Пример.

В 1 квартале 2022 года доход составил:

3 000 000 — от деятельности по УСН;

1 000 000 — от деятельности по ПСН.

ИП уплатил фиксированные взносы в сумме 10 802 руб.

УСН ПСН ПСН УСН Доходы 3 000 000 1 000 000 4 000 000 Доля доходов 75 % 25 % 100 % Взносы 8 101,50 2 700,50 10 802

Если в УСН-деятельности задействованы работники, то уменьшить налог можно только на 50 % на взносы за работников и свои фиксированные взносы. Причем свои взносы сначала надо высчитать в пропорции.

Если ПСН-деятельность ИП ведет в одиночку без работников, то налог можно уменьшить на 100 %.