Как оформлять самозанятых исполнителей из ЕАЭС: бесплатный вебинар завтра

Работа с самозанятыми становится все популярнее, а между тем, подводных камней в ней по-прежнему много. Например, как удержать из его вознаграждения взыскание по исполнительному листу, как быть с самозанятыми из ЕАЭС, миграционка.

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар « Сложные вопросы работы с самозанятыми: исполнители из ЕАЭС, удержания, алименты ». Он пройдет завтра, 15 февраля, начало в 11:00 по Москве.

На вебинаре обсудим:

Спикеры:

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Привет, Гость! У «Клерка» уникальный курс!

Повышение квалификации по госзакупкам специально для бухгалтеров и предпринимателей, а не специалистов по госзакупкам.

Автор курса – Дмитрий Тортев, член экспертного совета проекта «ПРОГОСЗАКАЗ.РФ», член Экспертного совета Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», автор телеграм-канала «Время госзакупок».

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