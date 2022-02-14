Как оформлять самозанятых исполнителей из ЕАЭС: бесплатный вебинар завтра

Работа с самозанятыми становится все популярнее, а между тем, подводных камней в ней по-прежнему много. Например, как удержать из его вознаграждения взыскание по исполнительному листу, как быть с самозанятыми из ЕАЭС, миграционка.
Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Сложные вопросы работы с самозанятыми: исполнители из ЕАЭС, удержания, алименты». Он пройдет завтра, 15 февраля, начало в 11:00 по Москве.
На вебинаре обсудим:
- удерживать ли по исполнительному листу суммы из дохода самозанятых;
- какие требования к самозанятым из ЕАЭС;
- как с ними рассчитываться, распространяется ли на них требование о миграционном учете;
- можно ли текущих сотрудников и и тех, кто на ГПХ переводить в статус самозанятых (и что делать с теми, с кем уже работал или работает в компании).
Спикеры:
- Илья Норин, директор продукта «Мои самозанятые» Apibank;
- Елена Беднова, руководитель направления комплаенс Apibank;
- Юлия Лебедева, HRD Apibank.
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