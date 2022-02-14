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Как оформлять самозанятых исполнителей из ЕАЭС: бесплатный вебинар завтра

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Рубрика Самозанятые
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Работа с самозанятыми становится все популярнее, а между тем, подводных камней в ней по-прежнему много. Например, как удержать из его вознаграждения взыскание по исполнительному листу, как быть с самозанятыми из ЕАЭС, миграционка.

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Сложные вопросы работы с самозанятыми: исполнители из ЕАЭС, удержания, алименты». Он пройдет завтра, 15 февраля, начало в 11:00 по Москве.

На вебинаре обсудим:

  • удерживать ли по исполнительному листу суммы из дохода самозанятых;
  • какие требования к самозанятым из ЕАЭС;
  • как с ними рассчитываться, распространяется ли на них требование о миграционном учете;
  • можно ли текущих сотрудников и и тех, кто на ГПХ переводить в статус самозанятых (и что делать с теми, с кем уже работал или работает в компании).

Спикеры:

  • Илья Норин, директор продукта «Мои самозанятые» Apibank;
  • Елена Беднова, руководитель направления комплаенс Apibank;
  • Юлия Лебедева, HRD Apibank.

Записывайтесь скорее.

Привет, Гость! У «Клерка» уникальный курс!

Повышение квалификации по госзакупкам специально для бухгалтеров и предпринимателей, а не специалистов по госзакупкам.

Автор курса – Дмитрий Тортев, член экспертного совета проекта «ПРОГОСЗАКАЗ.РФ», член Экспертного совета Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», автор телеграм-канала «Время госзакупок».

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