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Бухгалтеры МЧС присвоили почти 14 миллионов из бюджета. Получили от 4 до 4,5 лет общего режима

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Рубрика Экономические преступления
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В Омской области бухгалтеры регионального главка МЧС похитили из бюджета 11,9 миллионов рублей. Они пять лет вносили фиктивные данные в реестры денежного довольствия и получали двойную зарплату.

Суд первой инстанции приговорил их к условным срокам — причем за мошенничество, а не за присвоение. Однако прокуратура приговор оспорила в областном суде. В итоге бухгалтерам дали реальные сроки в колонии общего режима, от 4 до 4,5 лет.

Они работали с 2012 по 2017 годы в бухгалтерии отделения Центра управления в кризисных ситуациях регионального ГУ МЧС, а также бухгалтерами материально-технического склада этого же учреждения. За пять лет они присвоили почти 12 миллионов рублей. А с 2017 по 2019 годы бухгалтер склада присвоила еще 1,9 млн рублей.

Схема в обоих случаях была одинаковая — приписывали ложные сведения в реестры денежного довольствия и получали «прибавку» к зарплате.

По материалам «Бизнес.ру».

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