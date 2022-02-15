Неплательщиков кредитов за год стало на 1,6 млн больше

Просроченные кредиты есть у 8,6 млн россиян. Всего у приставов в производстве долгов на 1,1 триллиона рублей.

Такие данные привели в Службе судебных приставов. Там ведут эту статистику с 2012 года (тогда их было 2,2 млн), и за прошлый год показатель стал рекордным.

в 2020 году, было открыто 7 млн таких дел,

в 2019-м — 5,8 млн,

в 2018-м — 4,4 млн,

в 2017-м — 3,2 млн.

Всего у приставов в производстве с прошлого года долгов на общую сумму 1,1 триллион рублей, что на 40 млрд больше, чем в 2020-м.

Больше всего неплательщиков зарегистрировано в Краснодарском крае (582 тыс.), Башкирии (452 тыс.), Красноярском крае (390 тыс.), Свердловской (343 тыс.) и Челябинской (323,6 тыс.) областях.

По материалам «Известий».