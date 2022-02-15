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Как вы проверяете условия труда? Расскажите, к кому за этим обращаетесь

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Рубрика Охрана труда
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Расскажите, в какой специализированной компании вы проводите аудит охраны труда? Или СОУТ? Нам нужно для «Рейтинга компаний».

Например, СОУТ нужно проводить раз в пять лет. Проводить оценку может только независимая специализированная организация, которая отвечает требованиям ст. 19 ФЗ-426.

Подробнее об этом можно почитать, к примеру, здесь.

А мы просим поучаствовать в нашем опросе:

Заодно можете рассказать о выбранной вами компании в нашем «Рейтинге».

Привет, Гость! У «Клерка» уникальный курс!

Повышение квалификации по госзакупкам специально для бухгалтеров и предпринимателей, а не специалистов по госзакупкам.

Автор курса – Дмитрий Тортев, член экспертного совета проекта «ПРОГОСЗАКАЗ.РФ», член Экспертного совета Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», автор телеграм-канала «Время госзакупок».

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