Как вы проверяете условия труда? Расскажите, к кому за этим обращаетесь

Расскажите, в какой специализированной компании вы проводите аудит охраны труда? Или СОУТ? Нам нужно для «Рейтинга компаний».

Например, СОУТ нужно проводить раз в пять лет. Проводить оценку может только независимая специализированная организация, которая отвечает требованиям ст. 19 ФЗ-426.

Подробнее об этом можно почитать, к примеру, здесь.

А мы просим поучаствовать в нашем опросе:

Заодно можете рассказать о выбранной вами компании в нашем «Рейтинге».