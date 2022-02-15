Как вы проверяете условия труда? Расскажите, к кому за этим обращаетесь

Расскажите, в какой специализированной компании вы проводите аудит охраны труда? Или СОУТ? Нам нужно для «Рейтинга компаний».
Например, СОУТ нужно проводить раз в пять лет. Проводить оценку может только независимая специализированная организация, которая отвечает требованиям ст. 19 ФЗ-426.
Подробнее об этом можно почитать, к примеру, здесь.
А мы просим поучаствовать в нашем опросе:
Заодно можете рассказать о выбранной вами компании в нашем «Рейтинге».
Привет, Гость! У «Клерка» уникальный курс!
Повышение квалификации по госзакупкам специально для бухгалтеров и предпринимателей, а не специалистов по госзакупкам.
Автор курса – Дмитрий Тортев, член экспертного совета проекта «ПРОГОСЗАКАЗ.РФ», член Экспертного совета Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», автор телеграм-канала «Время госзакупок».
Успейте записаться, пока есть места! Старт курса уже 24 февраля, программа здесь.