💥 Пенсию хотят сделать не менее 40 % от зарплаты за последний год работы

Сейчас пенсию считают по формуле, в которой фигурируют пенсионные баллы за всю трудовую жизнь человека. Этот результат надо сравнивать с зарплатой перед пенсией, говорится в законопроекте, внесенном сегодня в Госдуму.
По конвенции МОТ, которую Россия ратифицировала, пенсия не может быть меньше 40 % от зарплаты.
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В закон о пенсиях хотят ввести понятие «коэффициент замещения утраченного заработка».
Это соотношение размера пенсии к средней зарплате человека за 12 месяцев, предшествующих выходу на пенсию.
Коэффициент хотят установить на уровне 40 %. Если насчитают пенсию меньше, чем 40 % от последней зарплаты, то должны довести ее до минимального размера в 40 %.
Авторы проекта — депутаты от «Справедливой России».
Напомним, сейчас пенсия неработающих пенсионеров не может быть меньше прожиточного минимума в регионе.
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