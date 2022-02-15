У российских компаний устав и другие документы должны быть на русском языке. Но налоговики этого не знают

Налоговики зачем-то в требовании хотят от компании из Москвы устав, приказы и другие документы с приложением перевода на русский язык. А, что, они часто встречают московские компании с уставом на иностранном языке?

Рассказал налоговый консультант Сергей Кошелев, руководитель проектов «АналогиЯ».

«Вот же, какой творческий потенциал пропадает на госслужбе. Как вариант, думаю при ответах на их требования, теперь тоже будем запрашивать построчный перевод их желаний на русском языке».

В комментариях к запросу с недоумением отнеслись. И правда, на каком еще языке будет устав, приказы, решения в московской компании (судя по первым цифрам ИНН и КПП и по месту нахождения), кроме русского?

Высказали предположение, что как-то налоговикам передавали на английском языке, например, инвойсы или коносаменты, и они привлекали переводчика. Видимо, забыли форму требования сменить.

Коллеги, а вы как думаете?