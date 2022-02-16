👉 В личном кабинете на сайте ФНС появилась информация о ваших депозитных процентах

В срок до 1 февраля 2022 года банки передали в ФНС информацию о начисленных физлицам процентах по вкладам. Сейчас эти данные размещены в личных кабинетах. Проверьте, все ли правильно.
Информация находится в разделе «Доходы и вычеты».
Если вы считаете, что данные не верные, можно сообщить об ошибке.
Если вы не помните, есть у вас счет в конкретном банке или нет, посмотреть сведения о всех своих счетах также можно в личном кабинете.
Как это сделать, мы рассказывали здесь.
Напомним, доход по вкладам ниже 42 500 руб. налогом не облагается.
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