👉 В личном кабинете на сайте ФНС появилась информация о ваших депозитных процентах

В срок до 1 февраля 2022 года банки передали в ФНС информацию о начисленных физлицам процентах по вкладам. Сейчас эти данные размещены в личных кабинетах. Проверьте, все ли правильно.

Информация находится в разделе «Доходы и вычеты».



Если вы считаете, что данные не верные, можно сообщить об ошибке.

Если вы не помните, есть у вас счет в конкретном банке или нет, посмотреть сведения о всех своих счетах также можно в личном кабинете.

Как это сделать, мы рассказывали здесь.

Напомним, доход по вкладам ниже 42 500 руб. налогом не облагается.