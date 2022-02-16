Бухгалтера обманул мошенник почти на 2 миллиона рублей. Злодея ищут

В Оренбурге бухгалтер нефтяной компании сообщила в полицию, что у нее похитили 1 846 000 рублей. Она отдала их якобы сотруднику банка, который оказался мошенником.
Как выяснили сотрудники полиции, аферист сообщил ей, что на ее имя некто оформил кредит, и чтобы его поймать, нужно действовать строго по его указаниям. Мошенник убедил бухгалтера взять кредит на сумму 1 556 000 руб., создать через приложение виртуальную карту и перевести деньги на нее. Далее он сказал ей оформить еще одну карту и внести на нее еще 295 000.
После этого бухгалтер поняла, что ее обманули, но денег уже лишилась.
В полиции завели дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество), афериста ищут. Ему грозит до 10 лет.
По материалам сайта УМВД по Оренбургской обл.
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