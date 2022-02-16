Все, что вам надо знать про УСН. Набираем группу на профпереподготовку, старт 1 марта

УСН использует большинство компаний и ИП малого бизнеса. Она хоть и самая востребованная и выгодная, но простой ее назвать нельзя. Тем более, учет по новым ФСБУ к ней тоже относится. А значит, бухгалтерам стоит изучить ее подробно.

Центр обучения «Клерка» приглашает пройти профессиональную переподготовку по программе «Главный бухгалтер на УСН». Поток стартует с 1 марта, обучение два месяца, онлайн, с живым общением с преподавателями. В итоге получите диплом о профпереподготовке.

По итогам обучения вы станете бухгалтером, который будет знать все о самом популярном для бизнеса спецрежиме.

В программе есть буквально все, что может понадобиться вам в работе.

От бухгалтерского учета по новым ФСБУ до налогового учета.

От заполнения декларации по УСН до типичных ошибок в РСВ и другой отчетности по сотрудникам.

От управленческого учета до работы в Excel.

От безопасного дробления бизнеса до правильного оформления договоров с самозанятыми и ИП.

От договорной работы до общения с банком при претензиях по 115-ФЗ.

Преподаватели:

Надежда Камышева , глава Экспертного совета «Клерка», самый авторитетный бухгалтерский эксперт рунета: дала десятки тысяч консультаций нашим пользователям.

, глава Экспертного совета «Клерка», самый авторитетный бухгалтерский эксперт рунета: дала десятки тысяч консультаций нашим пользователям. Сергей Верещагин ,﻿ Признанный эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению. Тридцать с лишним лет опыта работы в бухгалтерии, десятки написанных книг по бухучету, 500 публикаций в журналах и опыт выступления на семинарах.

,﻿ Признанный эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению. Тридцать с лишним лет опыта работы в бухгалтерии, десятки написанных книг по бухучету, 500 публикаций в журналах и опыт выступления на семинарах. Елена Васильева , Аудитор, сертифицированный специалист 1С, предприниматель, инвестор, основатель онлайн Школы Управления Бизнесом, автор книг.

, Аудитор, сертифицированный специалист 1С, предприниматель, инвестор, основатель онлайн Школы Управления Бизнесом, автор книг. Елена Потехина, Кандидат экономических наук, доцент по специализации «Бухгалтерский учет, статистика».

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