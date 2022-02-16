Требования от налоговиков прилетают с опозданием через операторов ЭДО, жалуются бухгалтеры

Бухгалтеры жалуются, что поздно получают требования из налоговой через операторов ЭДО. Хотим собрать побольше информации, кто сталкивался.

Спрашивает наш подписчик.

«Мы ждем требование из налоговой, смотрим Контур каждый день. Сегодня открываем и смотрим что есть оно, но написано дата отправки 10.02. Писали в поддержку Контура, они проверили, типа да, пришло 10.02. Но почему мы его не видели?

Было такое у вас? Вопрос серьезный, о вызове, и этот вызов был 14.02, а сегодня 16. Даже не знаю, как объяснить теперь директору».

В комментариях посоветовали не расстраиваться и звонить в налоговую исполнителю, мол, готоы прийти, получили поздно. Но автора поста больше беспокоит вопрос, что нужно директору опоздание письма объяснить. Тут посоветовали объяснять, как есть. А еще в Контуре объяснения письменно запросить.

А еще пишут о возможной причине задержки:

«Возможно, что сначала попало в рассылки, вы туда не смотрели, а потом статус поменялся и перешло в группу требований? Я в СБИСе как-то требование обнаружила в папке рассылок случайно. Теперь постоянно ее смотрю».

Коллеги, у кого подобная проблема была? И с какими операторами ЭДО?