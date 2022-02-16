Банки начали тестировать цифровой рубль

Банки совместно с ЦБ начали тестировать платформу цифрового рубля и совершили первые переводы между физлицами.

Первые успешные операции на платформе цифрового рубля провели в ВТБ и ПСБ.

«Сейчас три банка из пилотной группы уже подключились к платформе. Два из них успешно провели полный цикл операций по переводу цифровых рублей между клиентами с использованием банковских мобильных приложений. Клиенты не только открыли через мобильное приложение цифровые кошельки на платформе цифрового рубля, но и обменяли безналичные рубли со своих счетов на цифровые и затем провели операции перевода цифровых рублей между собой», — сообщили в пресс-службе Центробанка.

Всего в пилотную группу входит 12 банков, часть из них дорабатывают свои системы, чтобы подключиться к платформе. ЦБ с участниками рынка планирует провести тестирование и доработку платформы цифрового рубля до конца 2022 года.

По материалам «ТАСС».

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